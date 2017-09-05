﻿ ПОКРОВСЬКА ОДПІ: З ТУРБОТОЮ ДО НАЙДОРОЖЧОГО — ТБ КАПРІ

ПОКРОВСЬКА ОДПІ: З ТУРБОТОЮ ДО НАЙДОРОЖЧОГО

| 05.09.2017 | Новини | Комментариев нет

В Покровському Центрі допомоги дітям «Отчий дом» податківців знають та чекають на них. Вже не перший рік Покровська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області опікується вихованцями закладу, а це на сьогодні 38 дітей, яким бракує найголовнішого — батьківського тепла й турботи.

В день Знань цей виховний заклад відвідали заступник начальника – начальник Ясинуватсько-Авдіївського відділення Наталія Кононіхіна та завідувач сектору організації роботи Інна Шпортюк, де їх зустріли щирими посмішками та теплими вітаннями.

Податківці привітали дітей з початком навчального року і побажали їм і надалі бути такими дружними та щирими, оволодівати знаннями, зростати духовно та фізично, самоутверджуватись, щоб згодом творити майбутнє країни добрими і корисними справами, а вихователям закладу – терпіння та наснаги у їх нелегкій роботі.

З нагоди свята працівники інспекції подарували вихованцям Центру шкільне приладдя та солодощі.

 

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