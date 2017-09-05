ПОКРОВСЬКА ОДПІ: З ТУРБОТОЮ ДО НАЙДОРОЖЧОГО

В Покровському Центрі допомоги дітям «Отчий дом» податківців знають та чекають на них. Вже не перший рік Покровська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області опікується вихованцями закладу, а це на сьогодні 38 дітей, яким бракує найголовнішого — батьківського тепла й турботи.
В день Знань цей виховний заклад відвідали заступник начальника – начальник Ясинуватсько-Авдіївського відділення Наталія Кононіхіна та завідувач сектору організації роботи Інна Шпортюк, де їх зустріли щирими посмішками та теплими вітаннями.
Податківці привітали дітей з початком навчального року і побажали їм і надалі бути такими дружними та щирими, оволодівати знаннями, зростати духовно та фізично, самоутверджуватись, щоб згодом творити майбутнє країни добрими і корисними справами, а вихователям закладу – терпіння та наснаги у їх нелегкій роботі.
З нагоди свята працівники інспекції подарували вихованцям Центру шкільне приладдя та солодощі.