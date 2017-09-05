﻿ ЗА ФАКТОМ ТРАВМУВАННЯ ГІРНИКА В СЕЛИДОВОМУ ВІДКРИТО КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ — ТБ КАПРІ

ЗА ФАКТОМ ТРАВМУВАННЯ ГІРНИКА В СЕЛИДОВОМУ ВІДКРИТО КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

| 05.09.2017 | Новини | Комментариев нет

36-річний чоловік отримав виробничу травму на шахті «Україна». Правоохоронці з’ясовують всі обставини події.

До чергової частини Селидівського відділення поліції надійшло повідомлення з приймального покою міської лікарні про те, що за медичною допомогою звернувся чоловік з переламаним пальцем та рваною раною руки. Травма була отримана на одній з місцевих шахт.

В ході перевірки було встановлено, що на шахті «Україна» гірник очисного забою виконував монтажні роботи, в той момент відірвався металевий трос і сильно вдарив чоловіка по руці. Травмованого шахтаря біло відправлено до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою» Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Покровський відділ поліції

Донецької області

 

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