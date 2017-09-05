ЗА ФАКТОМ ТРАВМУВАННЯ ГІРНИКА В СЕЛИДОВОМУ ВІДКРИТО КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

36-річний чоловік отримав виробничу травму на шахті «Україна». Правоохоронці з’ясовують всі обставини події.
До чергової частини Селидівського відділення поліції надійшло повідомлення з приймального покою міської лікарні про те, що за медичною допомогою звернувся чоловік з переламаним пальцем та рваною раною руки. Травма була отримана на одній з місцевих шахт.
В ході перевірки було встановлено, що на шахті «Україна» гірник очисного забою виконував монтажні роботи, в той момент відірвався металевий трос і сильно вдарив чоловіка по руці. Травмованого шахтаря біло відправлено до лікарні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою» Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Покровський відділ поліції
Донецької області