4 вересня — День митного брокера

4 вересня в Україні вшановують митних брокерів. В цей день в 1992 році був затверджений наказ Державного Митного Комітету, який регламентує діяльність таких фахівців.
Професійні митні брокери виступають провідниками між своїми клієнтами і державою при проходженні товарів через кордон. В їх обов’язки входить повний супровід вантажу, включаючи підготовку необхідної документації, контроль над оформленням товарів і оплату мит. На ринку праці такі фахівці користуються досить високим попитом, оскільки митні брокери значно спрощують роботу компаній, пов’язаних з перевезенням вантажів через кордон.
Для офіційного ведення подібної діяльності необхідно мати ліцензію державного зразка та документи, які підтверджували б кваліфікацію митного брокера.