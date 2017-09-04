Іменини 4 вересня

Олександр від давньогрецького імені Александрос: алекс — «захищати» і андрос — «чоловік», «людина»
Олексій від давньогрецького імені Алексіос — «захисник»
Афанасій від давньогрецького імені Атанасіос, що походить від слова Атанатос — «безсмертний»
Василь від давньогрецького імені Басілейос — «царський, царствений»
Гавриїл від давньоєврейського імені Габріель — «сильна людина Бога, Божий воїн»
Іван від давньоєврейського імені Йоханан — «Яхве милостивий» від древнеіудейского Іоанн — «помилуваний Богом»
Іларіон від давньогрецького імені Хіларіон, що походить від хіларос — «радісний, веселий»
Макар від давньогрецького Макаріос — «благославение», «блаженний», «щасливий»
Михайло від давньоєврейського імені Міхаель — «рівний, подібний до Бога», «іспрошенний у Бога»
Теодор в перекладі з латинської — «дар Божий», «посланник Бога»
Федір сучасна форма грецького імені Теодорос (Теодорос, Феодорос) — «дарований Богом», «Божий дар»
Фелікс від латинського felix — «щасливий»
Ян польська, білоруська і давньоруська форми давньоєврейського імені Йоханан — «Яхве милостивий»
Аріадна від давньогрецького імені Аріадні, що походить від арі — підсилювальний префікс «пре-» + адне — «непорочна», «чиста», «священна»
Евлалия від давньогрецького імені Еулалія — «промовиста», «добре говорить»