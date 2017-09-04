У Покровську з`явиться арт-платформа

Новий публічний простір з елементами цифрової архітектури на основі металевих арок з’явиться в сквері Соборному, навпроти Педагогічного коледжу.
Як зазначають організатори проекту, планується зробити багатофункціональний простір в місці локалізації студентів, які після створення проекту будуть займатися простором і наповнювати його активностями. Форма самої конструкції буде універсальною і забезпечить можливість проводити різні події ».
За задумом волонтерів, тут стане можливим організовувати кінопокази, концерти, лекції, танці, виставки та інші формати.
Закінчити будівництво публічного простору планують вже на цьому тижні.
На відкритті платформи покажуть фотовиставку робіт місцевого фотографа Марка Железняка, а також пройде зустріч жителів Покровська з Оленою Правило з Конгресу Активістів Культури.
«Метамісто: Схід» — проект для невеликих міст, який допомагає містам та їх жителям визначити вектори культурного, урбаністичного, економічного і особистісного розвитку.
На рахунку волонтерів проекту створення декількох платформ в Бахмуті і урбан-простір «Дружба» в Лисичанську.