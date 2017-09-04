﻿ Увага! «Гаряча лінія» з питань функціонування СМ КОР — ТБ КАПРІ

Увага! «Гаряча лінія» з питань функціонування СМ КОР

| 04.09.2017 | Новини, Увага! | Комментариев нет

У Головному управлінні ДФС у Донецькій області відкрито «гарячу лінію» з роз’яснення механізмів роботи системи управління ризиками при адмініструванні ПДВ

               Головним управлінням ДФС у Донецькій області запроваджено тимчасову (до 01 жовтня 2017 року) «гарячу» телефонну лінію «Функціонування СМ КОР» для надання консультацій та практичної допомоги платникам ПДВ у вирішенні питань, що виникають під час функціонування електронної системи управління ризиками при адмініструванні ПДВ.

Телефон «гарячої» телефонної одноканальної лінії – (097) 101-59-77.

Графік роботи «гарячої» телефонної лінії:

понеділок – четвер з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., перерва в роботі – з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв.
п’ятниця з 9 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., перерва в роботі – з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв.
  в неробочі дні «гаряча» телефонна лінія не працює

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