Скасування економічної блокади Донбасу: в парламент внесли документ

В парламент внесли документ про скасування економічної блокади Донбасу. У пояснювальній записці зазначається, що, як показала практика, проведена акція виявилася найбільш вигідною РФ, яка на тлі блокади змогла фактично перепідпорядкувати собі українські підприємства Донбасу і уникнути при цьому можливих додаткових санкцій, передає sud.ua.
«Блокада тимчасово окупованій території України не дала очікуваних результатів, фактично почав реалізовуватися «придністровський варіант », коли Україна тільки втрачає частину своєї території», — сказано в документі.
Законопроект передбачає припинення економічної блокади тимчасово окупованої території України в обмін на повернення захоплених підприємств до роботи відповідно до законодавства України, в тому числі із забезпеченням повернення повного контролю України над цими підприємствами.
До того ж пропонується зняття обмежень на поставки окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та / або навпаки і відновити переміщення вантажів через лінію зіткнення в межах Донецької та Луганської областей.