Податкова запрошує на семінар

Покровська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області інформує, що 08.09.2017 в 10-00 відбудеться семінар для платників податку на тему: «Актуальні питання сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Лектор: старший державний ревізор-інспектор відділу адміністрування податків та зборів з фізичних осіб та єдиного внеску території обслуговування Покровської ОДПІ управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Донецькій області Брель Любов Олександрівна.
Місце проведення: м.Покровськ, вул. Маршала Москаленка, 149, приміщення конференц-залу Покровського педагогічного коледжу (2-й поверх).