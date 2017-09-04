﻿ Нові тарифи на послуги водопостачання та водовідведення — ТБ КАПРІ

Нові тарифи на послуги водопостачання та водовідведення

| 04.09.2017 | Новини | Комментариев нет

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг встановлено нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення, а також на послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).

Зокрема постановами НКРЕКП від 10.08.2017 № 1014 “Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141” та  від 10.08.2017 № 1015 “Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868” для КП “Компанія “Вода Донбасу” встановлено наступні тарифи:

 

Тариф грн. за 1 куб. м води та стоків

без ПДВ

з ПДВ

Дата введення в дію

Споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

      

на централізоване водопостачання

5,21

6,252

з 01.09.2017

на централізоване водовідведення

5,11

6,132

з 01.09.2017

Разом

10,32

12,384

Споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

на централізоване водопостачання

10,97

13,164

з 01.09.2017

на централізоване водовідведення

9,35

11,22

з 01.09.2017

Разом

20,32

24,384

Споживачам — власникам квартир, орендарям чи квартиронаймачам у багатоквартирному будинку (з використанням внутрішньнобудинкових систем)

централізоване постачання холодної води

11,53

13,836

з 25.08.2017

централізоване водовідведення

10,00

12,00

з 25.08.2017

Разом

21,53

25,836

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