Нові тарифи на послуги водопостачання та водовідведення

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг встановлено нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення, а також на послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).
Зокрема постановами НКРЕКП від 10.08.2017 № 1014 “Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141” та від 10.08.2017 № 1015 “Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868” для КП “Компанія “Вода Донбасу” встановлено наступні тарифи:
|
|
Тариф грн. за 1 куб. м води та стоків
|
без ПДВ
|
з ПДВ
|
Дата введення в дію
|
Споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
|
|
|
|
на централізоване водопостачання
|
5,21
|
6,252
|
з 01.09.2017
|
на централізоване водовідведення
|
5,11
|
6,132
|
з 01.09.2017
|
Разом
|
10,32
|
12,384
|
|
Споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
|
|
|
|
на централізоване водопостачання
|
10,97
|
13,164
|
з 01.09.2017
|
на централізоване водовідведення
|
9,35
|
11,22
|
з 01.09.2017
|
Разом
|
20,32
|
24,384
|
|
Споживачам — власникам квартир, орендарям чи квартиронаймачам у багатоквартирному будинку (з використанням внутрішньнобудинкових систем)
|
|
|
|
централізоване постачання холодної води
|
11,53
|
13,836
|
з 25.08.2017
|
централізоване водовідведення
|
10,00
|
12,00
|
з 25.08.2017
|
Разом
|
21,53
|
25,836
|