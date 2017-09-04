Дівчина, що втекла з дому у Добропіллі, кілька діб переховувалася за крадіжку

Як повідомляє прес-служба Покровського відділу поліції, поліцейські встановили місцезнаходження неповнолітньої, яка не з’являлася вдома з 31 серпня. Було встановлено, що вона переховувалася у своєї однокласниці, аби уникнути відповідальності за викрадення мобільного телефону.
Нагадаємо, що 17-річна дівчина пішла з дому в останній літній день о 16 годині. Одразу після отримання повідомлення на її пошуки було орієнтовано весь особовий склад Добропільського відділення поліції. Лісосмуги, парки, сквери – поки піші та автонаряди поліції прочісували кожен сантиметр зовнішньої території, співробітники ювенальної превенції перевіряли коло дружніх та близьких зв’язків без вісти зниклої.
Було опрацьовано великий об’єм інформації, перш ніж «клубок» почав розплутуватись. З’ясувалося, що в день зникнення дівчина викрала мобільний телефон у такого ж неповнолітнього. Виїхавши до сусіднього населеного пункту, пристрій збула, а потім весь час знаходилася у знайомої, бо знала – її шукають.
Наразі відносно матері дівчини складено адміністративний протокол за ст.184 «Невиконання батьками або особами, що їх заміняють, обов’язків щодо виховання дитини” Кодексу України про адміністративні правопорушення. Щодо вчиненого злочину, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.