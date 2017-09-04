До суду спрямовано обвинувальний акт стосовно державного виконавця, який одержав хабара

Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області завершено досудове розслідування за ч. 1 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди) стосовно держвиконавця.
На початку квітня 2017 року працівниками обласної прокуратури спільно зі слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Донецькій області та Управлінням СБУ в Донецькій області задокументовано протиправні дії 25-річного працівника відділу державної виконавчої служби одного з районних управлінь юстиції в Донецькій області.
Установлено, що обвинувачений одержав неправомірну вигоду у розмірі 3 500 гривень від громадянина за не вчинення дій із вилучення транспортного засобу заявника, на який було накладено арешт органами державної виконавчої служби, та повернення вилученого свідоцтва про реєстрацію вказаного транспортного засобу.
На цей час досудове розслідування завершено, обвинувальний акт спрямовано для розгляду до суду.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешту на строк від 3 до 6 місяців або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Прес-служба прокуратури Донецької області