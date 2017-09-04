Гороскоп на 4 вересня

ОВЕН
Сьогодні підвищиться рівень інтуїції, проте не варто використовувати це в азартних іграх. У вас не відкриється третє око.
ТІЛЕЦЬ
Земля в знаку Стрільця збільшує потребу фізичного навантаження – розгляньте перспективу відвідування спортзалу.
БЛИЗНЮКИ
Бажання вийти за рамки вабить перспективами. Проте добре зважте всі «за» і «проти», адже на кону доля важливого проекту.
РАК
Перестаньте харчуватися хот-догами, ваш шлунок не довго ще терпітиме. Є багато різної смачної їжі, котра не шкодитиме організму.
ЛЕВ
Генерал та адмірал, тактик та стратег… Досить грати в «Танчики» на роботі, це не допоможе піднятися кар’єрними сходинками.
ДІВА
Початок тижня обіцяє бути приємним, хоч і складним. Не бійтесь проявляти ініціативу, інакше успіху не досягти.
ТЕРЕЗИ
Посмакуйте виноградом. Окрім вітамінів А, С, В6, в ньому є ще флавоноїди, котрі сповільнюють процес старіння.
СКОРПІОН
Перегляньте формат спілкування з колегами – ніхто не любить задавак. Спробуйте щиро радіти їхнім успіхам, це дуже розрядить атмосферу в колективі.
СТРІЛЕЦЬ
Початок робочого тижня складний і у вашої другої половинки. Романтична вечеря якнайкраще зніме денну втому.
КОЗЕРІГ
Довгоочікувана подорож може зірватись через проблеми з документами. Перевірте всі квитки, бронювання готелю та паспорти.
ВОДОЛІЙ
Ваші зусилля гідно оцінять – підвищення не за горами. Проте розслаблятися ще рано.
РИБИ
Найближчим часом носіть парасольку з собою – ніколи не знаєш, коли вона знадобитися.Виберіть якнайкращу, адже парасолька демонструє ваш смак.