﻿ Гороскоп на 4 вересня — ТБ КАПРІ

Гороскоп на 4 вересня

| 04.09.2017 | Гороскоп | Комментариев нет

ОВЕН

Сьогодні підвищиться рівень інтуїції, проте не варто використовувати це в азартних іграх. У вас не відкриється третє око.

ТІЛЕЦЬ 

Земля в знаку Стрільця збільшує потребу фізичного навантаження – розгляньте перспективу відвідування спортзалу.

БЛИЗНЮКИ 

Бажання вийти за рамки вабить перспективами. Проте добре зважте всі «за» і «проти», адже на кону доля важливого проекту.

РАК

Перестаньте харчуватися хот-догами, ваш шлунок не довго ще терпітиме. Є багато різної смачної їжі, котра не шкодитиме організму.

ЛЕВ 

Генерал та адмірал, тактик та стратег… Досить грати в «Танчики» на роботі, це не допоможе піднятися кар’єрними сходинками.

ДІВА

Початок тижня обіцяє бути приємним, хоч і складним. Не бійтесь проявляти ініціативу, інакше успіху не досягти.

 ТЕРЕЗИ

Посмакуйте виноградом. Окрім вітамінів А, С, В6, в ньому є ще флавоноїди, котрі сповільнюють процес старіння.

СКОРПІОН

Перегляньте формат спілкування з колегами – ніхто не любить задавак. Спробуйте щиро радіти їхнім успіхам, це дуже розрядить атмосферу в колективі.

 СТРІЛЕЦЬ

Початок робочого тижня складний і у вашої другої половинки. Романтична вечеря якнайкраще зніме денну втому.

 КОЗЕРІГ

Довгоочікувана подорож може зірватись через проблеми з документами. Перевірте всі квитки, бронювання готелю та паспорти.

ВОДОЛІЙ 

Ваші зусилля гідно оцінять – підвищення не за горами. Проте розслаблятися ще рано.

РИБИ 

Найближчим часом носіть парасольку з собою – ніколи не знаєш, коли вона знадобитися.Виберіть якнайкращу, адже парасолька демонструє ваш смак.

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