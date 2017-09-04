Важлива інформація для платників ПДВ!

Головним управлінням ДФС у Донецькій області в період до 01 жовтня 2017 року запроваджено проведення щотижневих зустрічей в.о. заступника начальника ГУ ДФС у Донецькій області Єльникової Алли Петрівни з платниками податків, що обслуговуються Покровською ОДПІ, на яких обговорюватимуться питання функціонування електронної системи управління ризиками при адмініструванні ПДВ (СМ КОР).
Зустрічі проходитимуть в приміщенні Покровської ОДПІ щочетверга (в робочі дні) з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. за адресою: м. Покровськ, вул. Прокоф’єва, 113, кімната №1 (контактні телефони (06239) 22459, 21772).