3 сентября — День предпринимателя

В первое воскресенье сентября на Украине отмечается День предпринимателя, который установлен Указом Президента № 1110/98 от 5 октября 1998 года с целью отметить важную роль, которую играет этот сектор экономики в формировании нового экономического строя, развитии демократии и гражданского общества. В настоящее время экономическая деятельность на Украине реализуется в различных формах собственности (государственной, коммунальной, коллективной, частной) и многообразных организационно-правовых формах хозяйствования, которые допускаются законодательством.
Конституция Украины в статье 42 провозгласила право каждого гражданина на занятие видами предпринимательской деятельности, которые не являются прерогативой государства или не запрещены законом. К законодательным актам по этим вопросам следует, прежде всего, отнести Законы Украины «О собственности», «О предпринимательстве», «О предприятиях», «О хозяйственных обществах», в которых определяются общие правовые, экономические и социальные основы осуществления подобной деятельности.
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