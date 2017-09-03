Іменини 3 вересня

Олександр від давньогрецького імені Александрос: алекс — «захищати» і андрос — «чоловік», «людина»
Ібрагім по арабської і тюркської версії — «пророк» арабська форма імені Авраам, в перекладі з єврейського — «батько народів», «родоначальник»
Гнат від римського родового імені Egnatius, що походить від латинського ignis — «вогонь»
Павло від римського родового імені Paulus — «скромний», малий »,« незначний »,« молодший »
Рафаель від давньоєврейського імені Рефаелі — «Бог зцілив»
Березня західноєвропейська форма імені Марфа, що сталося від давньоєврейського імені Марта — «господиня», «пані», «наставниця»
Марфа від давньоєврейського імені Марта — «господиня», «пані», «наставниця»