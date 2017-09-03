Гороскоп на 3 вересня

Овен
У першій половині дня тобі варто відмовитися від фізичних навантажень. Твій організм потребує відпочинку і розслаблення. Рушай у подорож, проведи час на природі. У другій половині дня на тебе чекає серйозна розмова з коханою людиною. Намагайся стежити за своїми словами, щоб не образити свого партнера.
Телець
Вранці у тебе можуть виникнути складнощі у спілкуванні з родичами. Не варто згадувати минуле, вчися вибачати чужі помилки. У другій половині дня тобі слід зайнятися господарськими справами. Прибирання та робота в саду заспокоять твою нервову систему. Тобі варто утриматися від вживання міцних спиртних напоїв і коктейлів.
Близнюки
Цей день найкраще присвятити отриманню приємних вражень. Рушай у те місце, де ти давно не була. Перебування на природі допоможе відновити емоційну рівновагу. Щоб позбутися думок про роботу, займися творчою справою. Будь обережна з відкритим вогнем і швидко займистими рідинами.
Рак
Сьогодні тобі слід зайнятися благоустроєм сімейного вогнища. Перестановка меблів і невелика зміна інтер’єру прикрасять твоє житло. Приділи більше уваги дрібницям і поєднанню кольорів. У повсякденному житті тобі не вистачає святкової атмосфери, створи її разом із коханою людиною. Увечері тобі варто відвідати театр або послухати приємну музику.
Лев
Сьогодні на тебе чекає участь у вирішенні сімейних питань. Розбіжності між родичами здатні втягнути тебе у конфліктну ситуацію. Не піддавайся тиску оточуючих, роби так, як підказує серце. У другій половині дня утримайся від далеких поїздок. Проявляй підвищену увагу на проїжджій частині.
Діва
У першій половині дня тобі варто звернути увагу на бажання свого партнера. Тобі не завадить романтична подорож і нові враження. Твоя постійна зайнятість не залишає часу на особисте життя, пора це виправити. Вимкни телефон і покажи коханій людині свої почуття. Увечері тобі варто обмежити вживання жирної і важкої їжі.
Терези
Цей день сприятливий для сімейного відпочинку і веселощів. Організуй домашнє свято і запроси гостей. Не варто турбуватися про фінансові розтрати, достав собі задоволення. У другій половині дня тобі доведеться виступити в ролі миротворця. Завдяки твоїй пораді близький друг збереже сім’ю і стабільність у стосунках.
Скорпіон
Сьогодні тобі вдасться вирішити важливе фінансове питання завдяки вдалому збігу обставин. Не варто відмовлятися від вигідної пропозиції у вихідний день. Твої зусилля і витрачений час принесуть швидкі гроші. У другій половині дня відсторонися від суєти, вирушивши в ліс або в парк. Увечері на тебе чекає подарунок, який тебе приємно здивує.
Стрілець
Вранці тобі слід стежити за своїми словами, ти можеш спровокувати сімейну сварку. Не варто шукати недоліки в інших людях, вчися керувати своїми емоціями. Ревнощі можуть зруйнувати стабільність у стосунках і підірвати довіру в сім’ї. У другій половині дня тобі варто змінити обстановку. Рушай у гості до старих друзів, які тебе радують.
Козеріг
Сьогодні на тебе чекає не запланований дохід. Не варто відмовлятися від вдалої можливості легко заробити гроші. У другій половині дня твій старий знайомий запропонує вигідну співпрацю. Поєднай приємне з корисним: влаштуй пікнік на природі і обговори ділові питання. Увечері тобі варто усамітнитися з коханою людиною в незвичайному романтичному місці.
Водолій
У першій половині дня на тебе чекають клопоти і домашні турботи. Від поїздки до родичів краще утриматися. Приділи більше часу благоустрою домашнього вогнища. Перевір роботу електрики і усунь всі недоліки. Увечері тобі варто зайнятися доглядом за шкірою і волоссям, вдалий час для відновлювальних процедур.
Риби
Вранці тобі доведеться виконати доручення близької людини. Будь уважна в громадських місцях: слідкуй за своїми цінними речами. Уникай спілкування з незнайомими особами, є ризик обману. У другій половині дня тобі слід приділити увагу зміні гардероба. Купуючи речі, дотримуйся класичних тенденцій.