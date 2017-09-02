2 вересня — День нотаріату

День нотаріату відзначається в Україні щорічно 2 вересня. Професійне свято нотаріусів встановлено указом президента Віктора Ющенка в 2010 році на підтримку ініціативи Міністерства юстиції та Української нотаріальної палати.
Нотаріат в Україні — це система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення. Здійснення нотаріальних дій покладено на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) і приватних нотаріусів.
Установа професійного свята нотаріусів — це визнання значення нотаріальної діяльності в розбудові правової держави. Українська нотаріальна палата сьогодні налічує близько 6000 нотаріусів.