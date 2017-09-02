Іменини 2 вересня

Віктор від латинського слова victor — «переможець»
Володимир від давньоруського імені Володімѣр’ — «володѣті» (володіти) + «світ» від древнескандинавского імені Valdimárr: valdr — «володар, правитель» + mærr — «знаменитий, славний»
Вольдемар від німецьких слів: waltan — «управляти, панувати» і maren — «відомий, великий», т. Е. «Знаменитий володар» німецький аналог імені Володимир — «володіє світом»
Іван від давньоєврейського імені Йоханан — «Яхве милостивий» від древнеіудейского Іоанн — «помилуваний Богом»
Максим від римського родового імені Maximus — «найбільший»
Остап народна форма грецького імені Євстафій — «твердий, незмінний, стійкий», «твердостоящій» від грецького імені Євстахій — «квітучий», «родючий», «пишно колосяться»
Самуїл сучасний варіант староєврейського імені Шемуель (Шмуель) — «Бог почув»
Степан від давньогрецького імені Стефанос — «вінок, вінець», «корона»
Теодор в перекладі з латинської — «дар Божий», «посланник Бога»
Тимофій від грецького імені Тімотеос — «почитає Бога»
Федір сучасна форма грецького імені Теодорос (Теодорос, Феодорос) — «дарований Богом», «Божий дар»
Ян польська, білоруська і давньоруська форми давньоєврейського імені Йоханан — «Яхве милостивий»