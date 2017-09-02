У Покровському районі через ревнощі чоловік мало не вбив ножем свою кохану

Співробітники Покровського відділу поліції затримали 30-річного місцевого жителя, який через ревнощі наніс своїй коханій ножове поранення. Порушнику загрожує до 8 років ув’язнення.
Минулого дня до чергової частини Покровського відділу поліції за телефонною лінією «102» надійшло повідомлення невідомої особи про те, що на території одного з садових товариств хутору Московський, виявлена жінка, яка потребує медичної допомоги. На місце була викликана карета швидкої медичної допомоги, яка і доставила потерпілу жінку до місцевої лікарні.
В ході огляду місця події було встановлено, що потерпілою є 26-річна місцева мешканка. З’ясувалося, що ввечері вона, разом зі своїм 30-річним цивільним чоловіком розпивали спиртне в одному з будинків садового товариства. Після цього захмеліле подружжя почали сваритися на ґрунті ревнощів, яка переросла у бійку. Під час з’ясування стосунків чоловік наніс удар розкладним ножем в область черева дівчини.
Наразі жінка знаходиться у лікарні у тяжкому стані.
Відносно правопорушник відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Таким чином чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Покровський відділ
поліції Донецької області