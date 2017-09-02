Увага розшук! Допоможіть встановити місцезнаходження зниклої дитини

Добропільським відділенням поліції встановлюється місцезнаходження безвісти зниклої дівчини 2000 р.н., яка 31.08.2017 року о 16.00 годині пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася, на зв’язок по мобільному телефону не виходить.
Науменко Вікторія Олександрівна
Прикмети: на вигляд 17 років, середньої статури, волосся русяве довге, очі карі, зріст 162 см, широкоплеча, ніс широкий, брови широкі, губи пухкі.
Була одягнута: сині джинси, блакитна футболка з малюнком у вигляді кепки, коричнева пайта з великим малюнком обличчя мавпи, була взута в чорні кросівки з рожевими смугами та білою підошвою.
Особливі прикмети: на правій руці біля великого пальця мається саморобне татуювання у вигляді корони.
Наразі особовий склад відділення поліції задіяно на пошуки зниклої дівчини. Правоохоронці опитують місцевих мешканців, встановлюють свідків, прочісують вулиці та лісопосадки, орієнтування з прикметами зниклої дівчини розповсюджені на блок-постах, авто та залізничних вокзалах, у місцях масового скупчення людей.
Правоохоронці звертаються до всіх хто має будь-яку інформацію про місце знаходження розшукуваної дитини звертатися на лінію 102 або за телефоном 0-800-505-102 (безкоштовно зі всіх телефонів).
Покровський відділ поліції
Донецької області