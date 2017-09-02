Добропільськими правоохоронцями затримано крадія грошей з аптеки

Співробітниками Добропільського відділення поліції встановлено чоловіка, який «скориставшись ситуацією» викрав з місцевої аптеки 27 тисяч гривень. Правопорушнику загрожує до 6 років в’язниці.
Всередині серпня до чергової частини Добропільського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомою особою були викрадені грошові кошти з каси місцевої аптеки.
В результаті проведених оперативно-розшукових заходів співробітниками поліції було встановлено особу крадія. Ним виявився 41-річний місцевий мешканець. Як стало відомо в ході перевірки, співмешканка зловмисника у цій аптеці працювала фармацевтом. Одного разу, коли чоловік прийшов до неї на роботу, побачив, як жінка поклала до каси 27 тисяч гривень. Тоді злодій і вирішив викрасти гроші. Вночі крадій прийшов до аптеки та шляхом підбору ключа проник у приміщення. Отримавши бажане зловмисник втік.
Затриманий у скоєному зізнався та пояснив, що «вирішив скористатися ситуацією і отримати легкі гроші».
Відносно правопорушника відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Таким чином чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років.
Покровський відділ
поліції Донецької області