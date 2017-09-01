Свято 1 вересня — День знань
У нашій країні щороку 1 вересня відзначається свято День знань.Свою назву він отримав завдяки тому, що є першим днем осені, коли починається новий навчальний рік у всіх російських школах, а також середніх і вищих навчальних закладах.
День знань — це свято для всіх учнів, учнів, студентів, їх батьків, вчителів і викладачів, а також усіх тих людей, які хоч якось пов’язані з обслуговуванням школярів і студентів.
Але традиційно найбільше йому радіють ті, хто в цей день вперше йде до школи. Можна сказати, що 1 вересня для першокласників і першокурсників починається зовсім нове життя. Цей день є для них дуже хвилюючим і незабутнім.
У всіх населених пунктах нашої країни 1 вересня можна бачити велику кількість ошатно одягнених першокласників, крокуючих з букетом квітів в школу. Там для них проводяться урочисті лінійки, присвячені початку навчального року, а також уроки світу, стали вже традиційними. Для першокласників дзвенить їх перший шкільний дзвінок. Для них малюють шкільні стінгазети, звучать пісні про школу. В учнів інших класів теж є привід для радості, адже вони знову зустрічаються з улюбленими вчителями та шкільними товаришами.
Звичайно, в різних школах свято «День знань» відзначається по-своєму. А в останні роки деякі школи стали відзначати 1 вересня з великим розмахом: влаштовуються вечірки на природі або в кафе. В середніх спеціальних та вищих навчальних закладах урочисті лінійки зазвичай не проводяться. Для першокурсників проходять урочисті збори, але учні старших курсів вже навчаються.