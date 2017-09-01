Юрій Кармазін привітав українців з Днем Знань

Щороку, 1 вересня, вулиці Українських міст наповняться білими бантами, різнокольоровими букетами та кульками , загальним радісним відчуттям того, що попереду нова сторінка життя — цікава, барвиста, повна нових знань, просвіти та науки. Як перший раз, а для першокласників вперше – цей шкільний день, дзвоники, уроки, вчителі.
У цей святковий день кожна мати чи батько, дідусь чи бабуся прокинеться як найраніше, аби неодмінно провести свою дитину до школи, якщо не за ручку, то ідучи поруч, або проведе поглядом і стоятиме довго, аж допоки видно її дитя.
День Знань дає можливість дорослим повернутися у свої золоті роки, а учням і студентам до своєї другої домівки — у школи, ВУЗи, коледжи, ліцеї та технікуми.
Саме в цей день ми з особливою теплотою згадуємо своїх вчителів й викладачів, їх неоціненну роботу розуму й серця.
Через роки і відстані, перегортаючи сторінки своїх школярських, студентських днів і років, так хочеться сказати Вам, що навчання – це прихований скарб світу знань. Окреме, велике спасибі Вам, вельмишановні педагоги, за перші знання, за тепло сердець, бездоганне виконання такої відповідальної місії, як виховання підростаючого покоління в дусі любові до рідного краю, до України, та до людини як найбільшої гуманітарної цінності. Бо саме Ви сприяєте формуванню юних особистостей, від яких залежить майбутнє Українського Народу, завтрашній день нашої Вітчизни. Ми назавжди залишатимемося вашими учнями!
Вчителі — вкладають свою душу в науку, віддають роки свого життя освіті, готують в майбуття нас, наших дітей. Закладають в початкову основу дитячого світогляду все найкраще, найсвітліше, наймудріше, що знадобиться потім в подальших життєвих кроках. Саме вчитель, паралельно з батьками, дає дитині фундамент для впевненого та правильного її шляху. Вірні повчання, що прививають любов до всього живого, виховання людяності, почуттів, справедливості, відповідальності – це ті якості, які сьогодні знаходяться під загрозою зникнення від жорстокості сьогодення і навколишнього світу. І хто як не вчитель відроджує, несучи через все своє викладацьке життя, цей скарб, ділячись ним з кожною дитиною.
Нажаль, сьогодні ця професія нехтується владою тим самим поставлена на межу неповаги і неактуальності. Аби повернути Україні і світу розумне суспільство, виховане покоління, достойних нащадків, потрібно провести повну державну «ревізію» у відношенні суспільства і влади до вчителя. Лише розумно проведена вчительська реформа поверне увагу до цієї професії, яка пов’язує минуле і майбутнє, зберігаючи ту основу, яка закладена з перших днів світоутворення.
В Партії захисників Вітчизни завжди сприяли і будуть сприяти, допомагали і будуть допомагати діткам та молоді в розвитку їх особистості, в збагаченні їх знань та розумової діяльності, виховували патріотизм, любов до нашої Вітчизни та повагу до Конституції України як до Основного Закону держави.
Нехай цей рік буде успішним та цікавим, збагачений новими знаннями та насичений яскравими подіями у вашому житті.
Бажаю Вам, дорогі учні, студенти та вчителі, світлого та довгого життя, здоров’я, невичерпних творчих сил, натхнення, щастя і довгої людської пам’яті.
Божого Благословіння Вам, Вашим близьким та рідним.
З повагою, Юрій Кармазін