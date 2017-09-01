Про результати добровільного роззброєння населення у Покровській оперзоні

З 1 по 31 серпня тривав місячник добровільної здачі зброї. Мешканці мали можливість принести до підрозділів поліції зброю, боєприпаси чи вибухові пристрої. Згідно з діючим законодавством усіх бажаючих позбутися смертоносних предметів від кримінальної відповідальності буде звільнено.
За вказаний період мешканці Донеччини здавали до поліції як незареєстровану зброю, так і таку, на яку вони мали повний пакет документів. Хтось у минулому захоплювався полюванням, але потім змінив хобі, хтось знайшов, а дехто підібрав небезпечний предмет на вулиці та приніс додому. Зброя чи боєприпаси опинялися у громадян з різних причин та приносили її вони з однієї єдиної – аби більше не хвилюватися за те, що вона потрапить до дитячих рук, здетонує або поліцейські в примусовому порядку вилучать її під час обшукових заходів.
За період проведення місячника добровільної здачі вогнепальної зброї та боєприпасів до поліції громадяни здали 16 одиниць мисливської зброї, 2 одиниці армійської зброї, 72 набої різного калібру, 7 одиниць газової і травматичної зброї, 5 гранат та 15 запалів до них.
Місячник добровільної здачі зброї завершений, однак заходи щодо протидії обігу нелегальної зброї тривають. Поліція закликає жителів здавати в підрозділи дозвільної системи та органів поліції за місцем проживання зброю і боєприпаси, які зберігаються незаконно. Можливість звільнитися від кримінальної відповідальності зберігається.
Відповідно до вимог статті 263 Кримінального кодексу України, носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Всі бажаючи, які мають зброю, що незаконно зберігається, можуть звертатися в поліцію. А власникам зареєстрованої зброї необхідно пам’ятати про її своєчасну перереєстрацію.
За довідками необхідно звертатися до служби дозвільної системи поліції за місцем проживання.
Покровський відділ
поліції Донецької області