Правоохоронці Покровської оперативної зони забезпечили правопорядок під час святкування Дня знань

Щоб діти, їх батьки та вчителі почувалися в безпеці під час проведення урочистих заходів з нагоди святкування першого дзвоника, правоохоронці Покровської оперативної зони були максимально задіяні на охорону публічної безпеки та порядку. Під час проведення шкільного свята жодного правопорушення громадського порядку виявлено та допущено не було.
Сьогодні в всіх школах, розташованих на території обслуговування Покровського відділу поліції, для маленьких громадян пролунав перший дзвоник.
Загалом 54 навчальних заклади, які розташовані у Покровську, Селидовому, Добропіллі, Мирнограді та Авдіївці, розкрили свої двері для 27 822 хлопчиків та дівчаток, з них 2 684 — вперше сядуть за парти.
З самого ранку біля шкіл були виставлені чергували екіпіровані патрулі поліції аби попередити можливі надзвичайні ситуації. Екіпажі інспекторів з нагляду за дорожнім рухом, які чергували на вулицях поблизу навчальних закладів, стежили за дотриманням Правил дорожнього руху як водіями так і пішоходами. Всього були задіяні 170 правоохоронців.
Керівники відділень поліції також долучилися до привітань учнів, що лунали під час проведення шкільних лінійок. Правоохоронці побажали хлопцям та дівчатам гарно вчитися, набиратися знань, бути гордістю своїх батьків та своєї країни.
З початком навчального року правоохоронці розпочнуть черговий етап профілактичної роботи з учнями. В кожному навчальному закладі поліцейські проводитимуть для дітей позакласні часи, а також познайомлять із новим корисним мобільним додатком «Поліція 102».
Завдяки злагодженим діям співробітників поліції, в усій Покровській оперативній зоні урочистості пройшли без порушень.