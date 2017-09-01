Посадова особаза гроші оформлювала довідки про взяття на облік осіб з окупованих теріторій

За погодженням з Мар’їнським відділом Волноваської місцевої прокуратури затверджено обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) стосовно начальника відділу з питань соціального обслуговування населення Управління праці та соціального захисту населення Мар’їнської районної державної адміністрації.
Слідством встановлено, що в період з січня по листопад 2016 року посадовець надавала послуги з оформлення та видачі довідок про взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції. За 100-200 гривень, які обвинувачена брала з переселенців, вона сприяла їм в отриманні вказаних довідок в короткі строки та без необхідності перебування у чергах.
Дане кримінальне правопорушення тягне за собою відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.