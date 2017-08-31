52 велосипедиста постраждало на дорогах Донеччини

Один велосипедист загинув. Останнім часом на дорогах області збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод за участю велосипедистів. Тільки за останній тиждень на дорогах області постраждало 3 керманича двоколісного транспорту.
Так, вчора 55-річна велосипедистка виїхала на полосу зустрічного руху, де скоїла зіткнення з автомобілем «Хюндай Туксон», який рухався у зустрічному напрямку. Жінка отримала тілесні ушкодження.
Велосипедисти – це найбільш незахищена категорія учасників дорожнього руху, так як велосипед – дуже хитливий транспортний засіб, тому навіть незначне зіткнення може спричинити серйозні наслідки.
Небезпека велосипеду і в тому, що велосипедистам вже з 14-річного віку дозволено рухатися по проїжджої частині, але у цьому вікі підлітки часто не знають Правил дорожнього руху в повному обсязі, крім того, в силу свого віку, можуть бути неуважними та необережними, відволікатись від керування під час руху по проїжджої частині.
Аналіз дорожньо-транспортних пригод за участю велосипедистів показує, що більшість з них трапляється з-за ігнорування правилами маневрування, своєчасної подачі попереджувальних сигналів та правом переважного проїзду других транспортних засобів.
Існує декілька помилок, які найчастіше допускають велосипедисти.
Так, наприклад, збираючись повернути наліво або розвернутися, велосипедисти починають перебудовуватися з однієї смуги на іншу і при такому маневруванні можуть потрапити під колеса автомобілю. Щоб уникнути цього, їм необхідно доїхати до перехрестя, перейти дорогу по пішохідному переходу, ведучи велосипед поряд з собою, а потім продовжити рух у необхідному напрямку.
Друга помилка, яка також призводить до ДТП: рухаючись по тротуару і під’їжджаючи до проїжджої частини, велосипедист не переходить дорогу, а переїжджає її по пішохідному переходу. Особливо небезпечні ці маневри на нерегульованих пішохідних переходах. Небезпека полягає у тому, що водій, побачивши пішохода, який підходить до пішохідного переходу або переходить через дорогу, має можливість заздалегідь знизити швидкість або зупинитися, щоб його пропустити. Велосипедист же з’являється раптово, у лічені секунди «вилітає» на проїжджу частину і водій просто не встигає відреагувати.
Ще одна помилка, яка часто зустрічається – велосипедисти не обладнують свій транспортний засіб та одяг світлоповертаючими елементами, в зв’язку з чим у темну пору доби водіям авто їх складно побачити.
Крім того, велосипедиста на дорозі може підстерігати значна кількість різних перешкод, які загрожують не тільки здоров’ю, але й життю.
Одна з них – це ями та вибоїни, помітив які необхідно заздалегідь знизити швидкість. При інтенсивному дорожньому русі не робити різких маневрів, щоб не потрапити під колеса автомобілю. Об’їжджати ями потрібно плавним маневром, по можливості, показати маневр рукою.
Під час дощу зчеплення з асфальтом набагато зменшується, особливо небезпечні перші хвилини після початку дощу. Крім води, дощ розбавляє і змиває масляні плями на асфальте та з автомобілів, тому необхідно знизити швидкість, а на поворотах «не завалювати» сильно велосипед, а намагатися їхати більш прямо.
Також, при перетинання розмітки, яка нанесена у вигляді опуклості, особливо на другорядних дорогах, та під час дощу, колесо може зісковзнути, тому необхідно уникати різких рухів.
Під час руху велосипедистів по тротуарам у тих місцях де відсутні велосипедні доріжки, їм необхідно пам’ятати, що на тротуарі головний – пішохід. Тому швидкість їх руху повинна бути відповідною, адже на тротуарі люди відчувають себе у безпеці та не дивляться по сторонах.
Щоб знизити ризик травмування під час можливого падіння, велосипедисту необхідно, по можливості, використовувати шолом, рукавички та наколінники. Крім того, виїжджати на проїжджу частину після досягнення 14 років можна тільки тим водіям, які знають Правила дорожнього руху та впевнено відчувають себе за кермом велосипеда.
Водій будь-якого двоколісного транспортного засобу повинен для своєї ж безпеки прогнозувати ситуацію на дорозі та повинен розуміти, що він повноцінний учасник дорожнього руху, та бути дуже уважним, також як і водій вантажного або легкового автомобілю.