31 серпня — День авіації України

Професійне свято військових і цивільних авіаторів і працівників авіаційної промисловості і транспорту — День авіації — святкується в Україні в останню суботу серпня. Свято встановлено Указом Президента України № 305/93 від 16 серпня 1993 року.
Україна — держава з повним авіаційним циклом, що має ефективну систему державного регулювання авіації, власну профільну освіту, підприємства літакобудування, розвинену мережу аеропортів і сучасну аеронавігаційну систему.
Повітряний рух України охоплює 5 районів польотної інформації загальною площею майже 730 тисяч квадратних кілометрів. В Україні створена об’єднана цивільно-військова система організації повітряного руху.
Військово-морські сили Збройних сил України розташовують морської авіаційної бригади та ескадрильєю, а також морської вертолітної ескадрильєю.
Примітно, що в Україні діє декілька льотних шкіл та авіаційних навчальних закладів, серед яких Національний Авіаційний Університет, Національний Аерокосмічний Університет імені Жуковського, Міжнародний Авіаційний центр підготовки (IATC), Державна льотна академія України.
24 серпня авіаційна техніка незмінно бере участь у параді військ з нагоди річниці незалежності України.