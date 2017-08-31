Як діяти у разі виявлення вибухонебезпечних підозрілих предметів

Під вибухонебезпечними предметами слід розуміти будь-які пристрої, засоби, підозрілі предмети, які здатні за певних умов (або при дії на них) вибухати.
До ознак підозрілих предметів, що можуть бути вибуховими пристроями, можна віднести:
— електропроводи, що виходять з невідомого предмета, антени, лампочки на його поверхні, хід годинника, що прослуховується;
— залишені предмети побутового призначення (валізи, сумки, гаманці, дитячі іграшки, ручні ліхтарики тощо);
— предмети, що знаходяться в не призначених для цього місцях (наприклад, велика дитяча іграшка біля вхідних дверей);
— предмети з прикріпленими до них мобільними телефонами, радіостанціями, акумуляторами.
Слід пам’ятати, що вибухова речовина може бути різноманітного виду та мати різні властивості, що, у свою чергу, надає можливість замаскувати вибуховий пристрій будь-де.
З метою попередження вибуху та встановлення наявності вибухового пристрою необхідно:
— бути уважними та звертати увагу на покинуті речі (валізи, сумки, пакунки, парасольки тощо);
— не приймати від сторонніх осіб подарунків, квітів, поштових посилань;
— користуючись громадським транспортом, не погоджуватись на пропозиції супроводжувати речі невідомої особи (у тому числі провідників, стюардів, контролерів).
При виявленні вибухового пристрою або підозрілої речі необхідно:
— зберігати спокій;
— негайно повідомити про знахідку представників поліції, охорони, аварійно-рятувальних служб або зателефонувати за номерами 101, 102;
— не палити;
— не користуватись запальничками, іншими джерелами відкритого вогню, а також предметами, що можуть його утворювати;
— не торкатись до підозрілої речі руками або іншими речами;
— залишити місце, де виявлено підозрілий предмет, при можливості організувати охорону на безпечній відстані;
— у жодному разі не намагатися переміщувати вибуховий пристрій (підозрілий предмет) або змінювати його положення, приносити в місця перебування людей предмети, що схожі на вибухонебезпечні;
У разі отримання повідомлення від представників влади (правоохоронних органів, аварійно-рятувальних служб) про евакуацію із будинку (зони ймовірної надзвичайної ситуації або проведення антитерористичної операції) необхідно зберігати спокій та чітко виконувати отримані інструкції.
Слід пам’ятати: у будь-якому разі при виявленні вибухонебезпечного предмета або предметів підозрілого характеру лише безумовне виконання заходів безпеки є гарантом того, що не станеться випадку каліцтва чи загибелі.