Триває місячник добровільної здачі зброї

Станом на 30 серпня завдяки проведеним профілактичним заходам та інформуванню населення щодо проведення «Місячника добровільної здачі зброї» до підрозділів дозвільної системи Покровської оперзони всього добровільно здано 16 одиниць мисливської зброї, 2 одиниці армійської зброї, 72 набої різного калібру, 7 одиниць газової і травматичної зброї, 5 гранат та 15 запалів до них.
Такі проміжні результати місячника добровільної здачі зброї, який проводять співробітники підрозділів дозвільної системи поліції Покровської оперативної зони.
Правоохоронці нагадують, що відповідно до ч. 3 статті 263 Кримінального кодексу України особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої, звільняється від кримінальної відповідальності. Поліція закликає жителів регіону здавати зброю та боєприпаси, які незаконно зберігаються, до підрозділів дозвільної системи та територіальних органів поліції за місцем мешкання.
Всі бажаючи, які мають зброю, що незаконно зберігається, можуть звертатися в поліцію. А власникам зареєстрованої зброї необхідно пам’ятати про її своєчасну перереєстрацію.
Покровський відділ
поліції Донецької області