Прокуратурою обрано запобіжний захід двом судмедекспертам, які отримали хабара

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, Жовтневий районний суд м. Маріуполя задовольнив клопотання Маріупольської місцевої прокуратури №1 та обрав двом посадовцям Маріупольського відділення судово-медичної експертизи Комунальної лікувально-профілактичної установи «Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 84300 грн та 33680 грн.
Вказані особи обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368-4 (отримання неправомірної вигоди експертом) КК України
Судмедекспертів затримали під час отримання 6500 грн хабара 28 серпня працівники Маріупольської місцевої прокуратури №1 та поліції.
Установлено, що посадові особи СМЕ систематично вимагали та отримували від родичів померлих грошові кошти у розмірі від 500 до 3000 грн за надання позачергових послуг та прискорення процедури видачі тіл померлих.
Досудове розслідування триває.