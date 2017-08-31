ПОРОШЕНКО ПОСИЛИВ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  ЗА НЕЛЕГАЛЬНУ ВИРУБКУ ДЕРЕВ

Президент України Петро Порошенко підписав закон про посилення відповідальності за незаконну вирубку лісу. Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Так, Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони лісів відповідно до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат», який Верховна Рада прийняла 23 травня.
«Реалізація закону сприятиме збереженню природних цінностей європейського значення, зокрема лісів, в рамках виконання вимог Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат», — йдеться в повідомленні.
Так, в законі чітко визначаються поняття «природні ліси», «ліси» і встановлюється особливий правовий режим їх збереження та охорони. Зокрема, законом забороняються всі види рубок, будівництво споруд, прокладання доріг, випас худоби, промислова заготівля лісових продуктів, проїзд транспортних засобів (крім доріг загального користування та служби лісової охорони).
За порушення таких вимог вводиться адміністративна відповідальність.