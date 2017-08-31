Пасивність тергромад спонукає до перегляду порядку надання їм фінансової підтримки

Пасивність третини ОТГ спонукають до перегляду порядку надання їм державної фінансової підтримки, — В’ячеслав Негода
1219 заявок на реалізацію інфраструктурних проектів об’єднаних територіальних громад, які фінансуються за кошти відповідної державної субвенції, погодила Комісія при Мінрегіоні станом на 30 серпня. Загальна вартість погоджених проектів складає 1,005 млрд грн або 67% від запланованих коштів субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ на 2017 рік.
З 366 ОТГ, які цього року отримують інфраструктурну субвенцію, проекти подали 259 громад.
За даними Мінрегіону більше половини коштів субвенції усе ще не розподілили ОТГ Миколаївської (залишок 75%), Одеської (залишок 60%) та Рівненської (залишок 53%) областей.
Жодної заявки поки не надійшло від об’єднаних громад Київської області. Для них держава передбачила більше 6 млн грн коштів субвенції на розвиток інфраструктури.
«Більше ста громад (їх список ТУТ) не подали на розгляд Комісії заявки на ті проекти, які вони мають намір реалізувати за кошти субвенції. Можна лише припустити, в чому причина ситуації, яка склалася. Якщо громаді не вистачає кваліфікованих кадрів, здатних підготувати належним чином заявку, а відтак – і проект, то в кожній області по-перше, проводяться спеціальні навчання. По-друге, Центри розвитку місцевого самоврядування повинні і надають підтримку громадам у підготовці необхідних документів. Не думаю, що якась із обласних державних адміністрацій могла відмовити в допомозі, якщо тільки громада зверталася з таким проханням до неї. Врешті можна звернутися до Центрального офісу реформ Мінрегіону за консультацією. Тобто немає жодних перешкод для того, аби громади могли вчасно підготуватися та втілити важливі для них проекти за кошти державної субвенції. Який напрошується висновок? Що ці кошти тій сотні громад не потрібні. Мушу сказати, що з огляду на таку ситуацію, надалі дуже важко буде доводити, наприклад Мінфіну, і парламенту, що об’єднані громади потребують фінансової підтримки з боку держави», — прокоментував перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ В’ячеслав Негода.
Він зазначив, що за дорученням Віце-прем’єр-міністра – Міністра Геннадія Зубка, Центральний офіс реформ сьогодні працює з кожною громадою, яка не підготувала відповідні інфраструктурні проекти з тим, щоб допомогти.
«Працюють і Центральний офіс реформ, і Центри розвитку місцевого самоврядування, і фахівці Мінрегіону допомагають у вирішенні цього завдання. Мінрегіон розраховує, що і всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування, їхні регіональні відділення зможуть активніше долучитися до надання відповідної допомоги. Але ж ніхто нікого не зможе змусити взяти виділені державні кошти і ефективно їх освоїти, якщо хтось того не хоче. Ще важче зрозуміти таку пасивну позицію голів рад ОТГ в контексті їх відповідальності перед своїми виборцями. І тут надалі потрібно буде робити висновки і переглядати питання порядку надання державної фінансової підтримки об’єднаних громад, — додавВ’ячеслав Негода.
Як повідомлялося, держава надає підтримку об’єднаним територіальним громадам, зокрема у питаннях відновлення та розбудови інфраструктури їх територій. Для цього у Державному бюджеті на 2017 рік передбачено 1,5 млрд грн. Ці кошти спрямують на розвиток інфраструктури 366 об’єднаних громад, створених у 2015-2016 роках.
Питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад врегульовано постановою Кабінету Міністрів України № 200 від 16 березня 2016 року.