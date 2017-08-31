Одесситке запретили покидать Турцию: ее ребенок заразился вирусом

Вчера, 30 августа, одесситке Марианне Яценко с ребенком запретили покидать Анталью (Турция), поскольку мальчик заразился вирусом. Туристов вынудили остаться на несколько дней, пока не пройдет инкубационный период. Госпитализировать больного тоже отказались, поскольку точный диагноз поставить не могут.
У ребенка на коже появились видимые симптомы вируса. По этой причине женщину с ребенком не пустили в самолет. После осмотра врача выяснилось, что мальчик может быть заразным, поэтому ему запретили покидать страну до 2 сентября, пока не пройдет инкубационный период. От госпитализации больного медики отказались, поскольку еще не известен точный диагноз, а результатов анализов придется ждать 10 дней.
Страховая компания отказалась компенсировать затраты на пребывание в Турции до 2 сентября и перелет в Украину. Гостиницы таких постояльцев принимать отказываются.
«Ребенок спит сидя, голодный в холле больницы. Никому до нас нет дела, к сожалению. Отели отказываются нас принимать, поскольку мы заразные. При этом, по правилам больницы, в госпитализации мы не нуждаемся,»- рассказала Марианна Яценко. По словам женщины, врачи намеренно не указывают, что это вирус Коксаки, потому что не хотят огласки, иначе никто не захочет ехать в Турцию.
Компания, через которую оформлялась поездка и которая сотрудничает со страховой компанией, не дают комментарии. Отметим, вирус Коксаки является активным и заразным. Вначале его симптомы напоминают грипп, затем на теле появляются небольшие пузырьки с жидкостью. Кроме того, может начаться диарея и рвота. Инкубационный период составляет от 2 до 10 дней. Заразиться вирусом можно воздушно-капельным путем, через немытые овощи и фрукты или через загрязненную воду.