За участь у проведенні незаконного референдуму в м. Слов’янську судитимуть голову дільничної комісії

Прокуратурою Донецької області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця м. Слов’янська, який вчинив злочин проти своєї країни.
У ході досудового розслідування встановлено, що у травні 2014 року, під час окупації міста Слов’янськ озброєними бойовиками, 60-річний місцевий мешканець погодився на пропозицію очолити дільничну виборчу комісію, що розташовувалась у колишньому Будинку культури ім. Леніна (нині – Центр культури та дозвілля).
Метою роботи комісії було проведення незаконного референдуму щодо визнання державної самостійності терористичної організації «ДНР».
Виконуючи покладені на нього владні повноваження, пенсіонер організовував та контролював роботу осіб, залучених в якості «членів дільничної виборчої комісії», зокрема – при формуванні списків громадян, що приймали участь у голосуванні, підрахунку бюлетенів, підписанні протоколу та передачі його терористам.
На даний час слідством зібрані усі вагомі докази вчинення вказаною особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, а саме – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене за попередньою згодою групою осіб.
Обвинуваченому загрожує від п’яти до десяти років ув’язнення.