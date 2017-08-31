За добу викрито трьох нарколюбителів та одного наркоаграрія

Як повідомляє прес-служба Покровського відділу поліції, під час патрулювання вулиць міст, розташованих у Покровській оперзоні, співробітники поліції під час перевірки документів та карманів поверхневого одягу підозрілих городян, виявили в трьох чоловіків пакетики різні за об’ємом, але із однаковим вмістом – висушеною та подрібненою травою коноплі. 19-річний мирноградець, 25-річний авдіївець та 45-річний мешканець м.Білозерське мали одне на трьох пояснення – десь, колись знайшли траву дикорослинної коноплі, зірвали та принесли додому, потім висушили та подрібнили для власного вжитку.
Всім трьом правопорушникам і покарання за їх дії загрожує однакове – до 3-х років позбавлення волі. Саме таку санкцію передбачає ст.309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України.
А в Селидовому під час проведення операції «Мак» правоохоронцям вдалося виявити чоловіка, який на власному городі вирощував нарковмісну траву. 30 кущів конопель було зірвано поліцейськими та відправлено на експертизу. 54-річний власник наркотичної «городини» стверджував, що він є завзятим рибалкою і посіяв насіння коноплі для того, аби потім висушити і додавати до прикорму рибі, що б та краще клювала. Дійсність слів потенційного правопорушника буде встановлювати слідство.
Наразі відносно мешканця Селидового відкрите кримінальне провадження за ст.310 «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель» Кримінального кодексу України. І чоловік може на 3 роки забути про риболовлю.