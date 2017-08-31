До Покровського відділу поліції чи не щодня звертаються громадяни, які стали жертвами шахраїв

Близько 120 тисяч гривень втратили мешканці Покровської оперативної зони в серпні цього року через аферистів, які користуючись втратою уваги та пильності людей, видурювали в них гроші. Під вплив зловмисників потрапили громадяни різного віку та статку, але найбільш постраждали люди літнього віку.
Так правоохоронці Покровського відділу поліції за останні чотири тижні місяця зафіксували 19 фактів шахрайства, жертвою одного з яких стало літнє подружжя з Покровська.
Так посеред білого дня до 73-річного чоловіка підійшли двоє невідомих і під час бесіди, попросили «взяти на збереження велику суму грошей» за чималу грошову винагороду. Незнайомці сказали, що вони переселенці і нещодавно продали свій автомобіль, а також що їм вкрай необхідно на кілька днів повернутися на тимчасово окуповану територію, а їхати туди із грошима їм страшно. Молодики пояснили, що зовнішність літнього чоловіка викликала в них довіру, тому вони звернулися за допомогою саме до нього. Пенсіонеру за таку послугу було обіцяно 2 тисячі 500 гривень. Така пропозиція дідусеві сподобалася і він повів незнайомців до себе додому. Вже в квартирі невідомі віддали згорток із своїми грошима дружині пенсіонера і дуже настійно попросили жінку покласти їх разом із власними заощадженнями: «Так надійніше»,- запевнили молодики.
Далі все четверо вирушили на кухню попити чаю. Під час чаювання один із гостей вийшов ніби то в туалет, а коли повернувся, то сказав своєму товаришу, що вже треба поспішати, бо їх маршрутка от-от вирушить у Донецьк.
Вже коли гості пішли, родина пенсіонерів вирішила перерахувати ввірені їм гроші, але коли відкрили свою «схованку», вона виявилася порожньою. Ані власних заощаджень, ані грошей незнайомців там не було. Ошуканим пенсіонерам не залишилося нічого, ніж звернутися за допомогою до правоохоронців.
Наразі співробітниками Покровського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Зловмисникам, які обдурили літнє подружжя загрожує до 3-х років позбавлення волі.
В рамках широкої інформаційної та превентивної кампанії правоохоронці постійно нагадають людям про вигадливих зловмисників та їхні шахрайські схеми : «Ваш родич потрапив до поліції», «Ви виграли автомобіль», «Вашу банківську картку заблоковано», «Допоможу зняти родове прокляття», а також за розповсюдженими видами махінацій, а саме — інтеренет-покупки, обмін справжніх грошей на фальшиві, продаж медичних препаратів та медобладнання для лікування «будь-яких захворювань.
Співробітники поліції ще раз закликають громадян бути уважними і не потрапляти «на гачок» до шахраїв:
— не поспішати перераховувати кошти невідомим особам;
— перш ніж виконувати прохання невідомих, з’ясовувати їхні особисті дані;
— самостійно передзвонювати та уточнювати місце знаходження родичів, які нібито в біді;
— якщо є хоч малі сумніви що до «прохань» невідомих чи їхніх дій — обов’язково телефонувати до поліції, аби отримати інформацію та вказівки відносно того, як діяти в такому випадку.
Такі елементарні дії допоможуть вам не стати жертвою шахраїв та зберегти свої кошти, повідомляє Покровський відділ поліції Донецької області.