﻿ Гороскоп на 31 серпня | ТБ КАПРІ

ОВЕН
Проявіть щедрість та доброзичливість. Це не забудуть.
ТЕЛЕЦЬ
Не перевантажуйте себе плітками та розмовами.
БЛИЗНЮКИ
Проведіть більше часу з родиною. Гарний день для активного відпочинку.
РАК
Чекайте на вирішення важливих життєвих питань.
ЛЕВ
Доведеться попрацювати. Навіть, якщо ви будете у відпустці.
ДІВА
Конфліктні ситуації на роботі. Остерігайтеся брехні.
ТЕРЕЗИ
Зекономте гроші. На вихідних будуть приємні витрати.
СКОРПІОН
Активність і наполегливість сьогодні вам дуже знадобляться.
СТРІЛЕЦЬ
Вам неймовірно пощастило з друзями. Подзвоніть їм просто так.
КОЗЕРІГ
Захищайте власні інтереси. Пам’ятайте, головне – аргументація.
ВОДОЛІЙ
Проведіть більше часу на свіжому повітрі. Корисними будуть заняття спортом.
РИБИ
Відпустіть те, що вам найбільше турбує. І проблема вирішиться сама.