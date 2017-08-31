﻿ Гороскоп на 31 серпня | ТБ КАПРІ

Гороскоп на 31 серпня

| 31.08.2017 | Гороскоп | Комментариев нет

ОВЕН

Проявіть щедрість та доброзичливість. Це не забудуть.

ТЕЛЕЦЬ

Не перевантажуйте себе плітками та розмовами.

БЛИЗНЮКИ

Проведіть більше часу з родиною. Гарний день для активного відпочинку.

РАК

Чекайте на вирішення важливих життєвих питань.

ЛЕВ

Доведеться попрацювати. Навіть, якщо ви будете у відпустці.

ДІВА

Конфліктні ситуації на роботі. Остерігайтеся брехні.

ТЕРЕЗИ

Зекономте гроші.   На вихідних  будуть приємні витрати.

СКОРПІОН

Активність і наполегливість сьогодні вам дуже знадобляться.

СТРІЛЕЦЬ

Вам неймовірно пощастило з друзями. Подзвоніть їм просто так.

КОЗЕРІГ

Захищайте власні інтереси. Пам’ятайте, головне – аргументація.

ВОДОЛІЙ

Проведіть більше часу на свіжому повітрі. Корисними будуть заняття спортом.

РИБИ

Відпустіть те, що вам найбільше турбує. І проблема вирішиться сама.

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