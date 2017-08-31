Врегульовано механізм об’єднання тергромад із суміжних районів, — Зубко

Ми врегульовали механізм добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів, відповідно до розроблених перспективних планів. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, коментуючи зміни до Методики формування спроможних територіальних громад, які були затверджені на засіданні Уряду.
«Це велика додаткова мотивація для десятків громад, створених на межі районів, закінчити процес об’єднання та великий поштовх до нового об’єднання. Прийняття постанови дозволить розширити межі району на території якого розташований адміністративний центр утвореної ОТГ. Громади добровільно об’єднуються і прагнуть спільно будувати своє майбутнє, а не бути затиснутими встановленими межами районів», — підкреслив Віце-прем’єр-міністр.