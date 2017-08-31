ВЛАСНИКАМ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ З ІНОЗЕМНОЮ РЕЄСТРАЦІЄЮ

У разі порушення термінів перебування на території України транспортних засобів з іноземною реєстрацією, які ввезені в режимі «транзиту» або тимчасово для особистого користування, їх власникам загрожують штрафні санкції.
Відповідальність за перевищення встановленого строку транзитного переміщення транспортних засобів передбачена ст. 470 Митного кодексу України. Якщо таке перевищення не більше однієї доби, то власнику загрожує попередження або штраф у розмірі 170 грн. У випадку перевищення більш ніж на 1 добу, але не більше ніж на 10 діб, штраф складає 3400 грн, якщо понад 10 діб, то сума штрафу зростає до 8500 гривень.
За порушення термінів тимчасового ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією (ст. 481 Митного кодексу України) суми штрафів значно більші. За перевищення не більш ніж на 3 доби загрожує штраф у розмірі 850 грн., більш ніж на 3 доби, але не більш ніж на 10 діб та у разі, якщо протягом року ця особа вже притягалась до відповідальності за вчинення такого правопорушення — 5100 грн.
За перевищення більш ніж на 10 діб доведеться сплатити вже 17 тис. гривень. Однак найбільші суми штрафів доведеться сплатити тим громадянам, які використовують ввезені транспортні засоби з іноземною реєстрацією в інших цілях, наприклад, комерційних: 300% несплаченої суми митних платежів.