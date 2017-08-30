﻿ Іменини 30 серпня | ТБ КАПРІ

Олексій від давньогрецького імені Алексіос — «захисник»
Дмитро від давньогрецького імені Деметріос — «присвячений Деметрі (богині родючості)», «землероб»
Ілля від давньоєврейського імені Еліяху — «мій Бог — Ягве»
Мирон від грецького Мюрон — «мирра», «миро», «запашна смола», «виділяє миро», тобто «Запашна смола миртового дерева (мирта)» або «запашний» таджицька форма перського імені Міран — «повелитель», «емір»
Павло від римського родового імені Paulus — «скромний», малий »,« незначний »,« молодший »
Філіп від давньогрецького імені Філіппос — «люблячий коней»
Уляна російська форма імені Юлія, в перекладі з латинської мови — «з роду Юліїв», «кучерява», «пухнаста» радянських ім’я — на честь Ульянова Володимира Леніна
Юліана жіноча форма від Юліан, що походить від родового імені Julius (від давньогрецького іулос) — «пухнаста», «кучерява»
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