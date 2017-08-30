﻿ Шахтарі ДП «Мирноградвугілля» відмовились працювати | ТБ КАПРІ

Сьогодні гірники першої зміни шахти «Родинська» ДП «Мирноградвугілля» спустились до копальні, але до видобутку так і не приступили. Разом з ними знаходиться голова первинного осередку шахти «Родинська » Валентин Маковецький. Про це повідомив Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook.
Шахтарі вимагають повного погашення зарплати за липень місяць, а також аванс за серпень, пам’ятаючи слова Міністра Ігоря Насалика, що базовими датами виплати зарплати та авансу є 25-е та 10-е числа кожного місяця.
Голова Місцевої організації міста Мирноград, Покровського району Олександр Абрамов зараз на переговорах з адміністрацією ДП «Мирноградвугілля».