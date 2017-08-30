﻿ Правоохоронці Покровської оперативної зони ведуть активну боротьбу з незаконним обігом наркотиків | ТБ КАПРІ

Поліцейськими Покровської оперативної зони постійно вживаються заходи, направлені на виявлення правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних речовин та притягнення до відповідальності правопорушників. З початку червня поточного року розпочато 110 кримінальних проваджень даної категорії. Найбільш поширеними злочинами у цій сфері є зберігання та пересилання наркотичних. Тільки протягом минулої доби правоохоронці тричі вилучали наркозілля.
Виявлення і вилучення з незаконного обігу наркотичних засобів — один із пріоритетних напрямків діяльності поліції. Співробітники поліції постійно проводять заходи, спрямовані на виявлення місць збуту наркотиків, і затримання осіб, підозрюваних у розповсюдженні наркотичних засобів.
Протягом літа цього року зареєстровано 77 фактів незаконного зберігання наркотиків, 19 фактів вирощування конопель, припинена діяльність 4 наркопритонів. Попереджено 8 спроб пересилання та 3 спроби виготовлення наркозілля. Більше 70% зазначених злочинів розкриті, а правопорушники покарані.
Тільки минулого дня співробітники Мирноградського відділення поліції зареєстрували два факти виявлення у місцевих мешканців наркотичного «зілля». В обох випадках при складанні адміністративних протоколів за порушення ст.178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) КУпАП, у чоловіків 26 та 33-років були вилучені наркотичні речовини у вигляді висушеної та подрібненої коноплі. Обидва правопорушники пояснили, що самостійно виготовили наркотик і не збиралися продавати «травичку». Вилучені наркотики були відправлені на експертизу, а відносно любителів дурман-трави правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 309 «Зберігання наркотичних засобів без мети збуту» Кримінального кодексу України.
В більшості випадків правопорушення цього виду скоюють молоді люди віком від 16 до 30 років. Найчастіше саме підлітки стають наркозалежними, спробувавши наркотики. Сьогодні навряд чи можна знайти підлітка, який би не знав про смертельну небезпеку наркотиків, але це нікого не зупиняє. Як не дивно, в першу чергу причиною наркоманії серед підлітків стають звичайні нудьга і неробство, в другу — вони бажають скоріше потрапити у доросле життя. Більша частина цих людей призвичаїлася до наркотиків одразу після школи, в армії або у виші. Тому профілактика наркоманії серед підлітків має величезне значення, однак незважаючи на всі зусилля, вона є найбільш вразливим місцем.
Профілактична діяльність, як правило, будується на комплексній основі і забезпечується спільними зусиллями вихователів, вчителів, психологів, медиків, соціальних працівників, співробітників поліції. Виявлення осіб з наркотичними проблемами і до теперішнього часу викликає великі труднощі. Фактично вся лікувально-профілактична та реабілітаційна робота в області наркології стосується явних запущених випадків наркоманії, токсикоманії та алкоголізму.
Батькам необхідно звертати увагу на зміни у поведінці своїх дітей, їх характері та фізіології.
Щодо відповідальності за вживання наркотиків можна зазначити, що в Україні поняття відповідальності у кримінальному законодавстві відсутнє. Тобто, в Кримінальному кодексі України згідно статті 309 передбачена відповідальність за виготовлення, придбання, зберігання, пересилання або перевезення. Якщо залежний від наркотиків вирішив вжити наркотичні або психотропні засоби, то природно він має виготовити їх або придбати. Умислу на збування наркотиків не має, тоді цей злочин належить до першої частини вищевикладеної статті, за що передбачена відповідальність до трьох років обмеження волі (умовно).
Якщо ці дії вчинені повторно, особою, що раніше притягувалася до відповідальності за статтями 307, 308, 310, 317 Кримінального кодексу України, у попередній змові групою осіб, від двох і більше, або у великих розмірах наркотиків, то відповідальність передбачається від двох до п’яти років позбавлення волі.
Ті дії, що перераховані вище, та при залученні неповнолітнього або вчинені з наркотиками в особливо великих розмірах, передбачають відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від п’яти до восьми років.
Покровський відділ поліції Донецької області