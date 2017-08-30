﻿ ПОРОШЕНКО ЗАПРОПОНУВАВ ЛЬВІВСЬКИМ ШКОЛАМ ВЗЯТИ ШЕФСТВО НАД ПОКРОВСЬКОЮ ЗОШ № 9 | ТБ КАПРІ

Перед початком навчального року щиро радий вітати жителів Львівщини із відкриттям Наварійської школи-гімназії. Чудові умови для навчання тут матимуть не лише діти з Наварії, а й сусідніх сіл. З відкриттям таких шкіл ми впевнено можемо сподіватись на підвищення якості сільської освіти.
Опубликовано Петро Порошенко 30 августа 2017 г.
Перед початком навчального року щиро радий вітати жителів Львівщини із відкриттям Наварійської школи-гімназії.
Чудові умови для навчання тут матимуть не лише діти з Наварії, а й сусідніх сіл. З відкриттям таких шкіл ми впевнено можемо сподіватись на підвищення якості сільської освіти.