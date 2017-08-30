﻿ Поліцейські помістили дитину з пневмонією до лікарні | ТБ КАПРІ

З ознаками пневмонії лікарі швидкої медичної допомоги госпіталізували немовля, мати якого замість того, щоб лікувати хвору дитину, пішла з дому на невизначений термін. Горе-матір раніше вже була позбавлена батьківських прав за неналежне виховання двох старших дітей, але, вочевидь, це не стало для неї уроком. Наразі вирішується питання що до вилучення з родини і третьої дитини.
Спеціалісти соціальної служби у справах дітей та молоді м.Покровська дізналися, що два місяці тому в жінки, яка раніше була позбавлена батьківських прав і перебувала в них на обліку, народилася третя дитина. Разом із правоохоронцями співробітники соцслужби прийшли відвідати цю родину і перевірити умови, в яких росте щойно народжений малюк. На момент появи поліцейських матері вдома не виявилося і двері відчинила бабуся. Коли перевіряючи увійшли в оселю, то побачили повний безлад та антисанітарію, дитячі пелюшки були брудними, а на дивані лежало немовля і важко дихало. Правоохоронцями було прийнято рішення негайно викликати швидку допомогу, лікарі якої госпіталізували дитинку із підозрою на гостру пневмонію. Разом із дитиною до лікарні поїхала її бабуся, тому що з її слів – мати немовля пішла з дому ще вранці і зв’язку із нею немає.
Наразі 2-місячний хлопчик перебуває в педіатричному відділенні міської лікарні, де медики стежать за його станом здоров’я та проводять необхідне лікування.
Правоохоронцями та спеціалістами соціальної служби вирішується питання відносно притягнення горе-матері до відповідальності за свою легковажність по відношенню до власної дитини. Не виключено, що і цього малюка буде вилучено з родини.
Покровський відділ
поліції Донецької області