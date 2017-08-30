﻿ Зустріч у консалтинговому центрі   | ТБ КАПРІ

30 серпня 2017 року у Покровському міському центрі зайнятості пройшла чергова зустріч учасників Консалтингового центру, участь в якому прийняли представники державних установ, а саме: представники Покровського міського центру зайнятості Донецької області на чолі з директором Миколою Толмачовим, Донецького міського центру зайнятості, Красноармійської об’єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Донецькій області, Красноармійського об’єднаного управління пенсійного фонду України Донецької області, представники банківської сфери. Серед запрошених також були як громадяни та безробітні, які мають бізнес-ідеї для створення власної справи, так і діючі підприємці, переможці проекту «Український Донецький куркуль», ФОП Суботіна О.В. та ФОП Куліш О.В..
«Служба зайнятості приділяє значну увагу розвитку підприємницької ініціативи, створює умови для започаткування безробітними власного бізнесу, здійснює консультаційну підтримку майбутнім та діючим підприємцям», — відкрив засідання директор Покровського міського центру зайнятості Микола Толмачов.
Програма стимулювання розвитку малого підприємництва під назвою «Український донецький куркуль» розпочала свою роботу ще у червні 2017 року. Основною метою даного проекту є стимулювання діючих та майбутніх підприємців, які хочуть реалізувати свої плани, але не мають стартового капіталу. Отриманий грант слід використати протягом року з моменту зарахування першої частини грошових коштів.
Під час заходу, учасниками було задано багато питань стосовно податкового законодавства, умов надання фінансової підтримки в рамках проекту «Український Донецький куркуль» та відповідальності у разі недотримання вимог проекту. Представниками присутніх організацій були надані професійні консультації, а вже діючі та майбутні підприємці отримали вичерпні відповіді на питання.