﻿ Зміни у міському маршруті №10 | ТБ КАПРІ

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Зміни у міському маршруті №10

| 30.08.2017 | Новини | Комментариев нет

 

ОГОЛОШЕННЯ

про внесення деяких змін до  міського  маршруту

№10 «Мікрорайон «Лазурний» — Залізничний вокзал»

 

Звертаємо увагу мешканців міста, що відбулися зміни у розкладі руху міського маршруту за №10 «Мікрорайон «Лазурний» — Залізничний вокзал», а саме, стосовно маршруту №10 змінено кінцеву зупинку з м-н «Лазурний» на «вул. Київська», таким чином назва міського маршруту №10 «Вул.Киівська – Залізничний вокзал».

Про встановлення додаткового рейсу о 14.00 по маршруту №10 «м-н «Лазурний» — Залізничний вокзал» внесено зміни про зміну діючого розкладу руху, а саме –

графік №9:

 

Час прибуття автобуса на зупинку Залізничний вокзал, год./хв. Час відправлення автобуса з зупинки Залізничний вокзал,

год./хв.

 Час прибуття автобуса на зупинку вул. Київська

 

 Час відправлення автобуса з зупинки вул. Київська  год./хв. Час прибуття автобуса на зупинку Залізничний вокзал, год./хв. Час відправлення автобуса з зупинки Залізничний вокзал, год./хв.
13-58 14-00 14-26 14-30 14-58 15-04

 

 

 

Заступник міського голови                                                                 В.В.Аржавітін

 

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