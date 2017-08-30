﻿ Зміни у міському маршруті №10 | ТБ КАПРІ

ОГОЛОШЕННЯ
про внесення деяких змін до міського маршруту
№10 «Мікрорайон «Лазурний» — Залізничний вокзал»
Звертаємо увагу мешканців міста, що відбулися зміни у розкладі руху міського маршруту за №10 «Мікрорайон «Лазурний» — Залізничний вокзал», а саме, стосовно маршруту №10 змінено кінцеву зупинку з м-н «Лазурний» на «вул. Київська», таким чином назва міського маршруту №10 «Вул.Киівська – Залізничний вокзал».
Про встановлення додаткового рейсу о 14.00 по маршруту №10 «м-н «Лазурний» — Залізничний вокзал» внесено зміни про зміну діючого розкладу руху, а саме –
графік №9:
|Час прибуття автобуса на зупинку Залізничний вокзал, год./хв.
|Час відправлення автобуса з зупинки Залізничний вокзал,
год./хв.
|Час прибуття автобуса на зупинку вул. Київська
|Час відправлення автобуса з зупинки вул. Київська год./хв.
|Час прибуття автобуса на зупинку Залізничний вокзал, год./хв.
|Час відправлення автобуса з зупинки Залізничний вокзал, год./хв.
|13-58
|14-00
|14-26
|14-30
|14-58
|15-04
Заступник міського голови В.В.Аржавітін