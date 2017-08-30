﻿ Затримано чоловіка, що знаходився у міжнародному розшуку | ТБ КАПРІ

Завдяки активній громадянській позиції прокурора, затримано та взято під варту чоловіка, який знаходився у міжнародному розшуку
23 серпня прокурор Красноармійської місцевої прокуратури, перебуваючи біля продуктового магазину у місті Покровську, впізнав в одному із відвідувачів чоловіка, який знаходився у міжнародному розшуку.
Прокурор одразу викликав слідчо-оперативну групу та до її приїзду спостерігав за чоловіком. За клопотанням прокуратури, наступного дня затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У січні поточного року підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, знаходився в одному з парків міста. Зустрівши свого знайомого, він вирішив заволодіти його грошима, для чого відвів чоловіка подалі від відпочиваючих та, діючи відкрито, дістав з задньої кишені його брюк грошові кошти у сумі 900 грн. Після цього з місця вчинення кримінального правопорушення зловмисник зник, розпорядившись викраденим на власний розсуд.
У лютому підозрюваного оголошено у розшук. Крім того, стосовно нього у суді розглядається кримінальне провадження за ч.3 ст.296 (хуліганство) КК України.
На теперішній час прокурором Красноармійської місцевої прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно заарештованого за ч.2 ст.186 (грабіж) КК України.
Прес-служба прокуратури Донецької області