﻿ Гороскоп на 30 серпя | ТБ КАПРІ

Гороскоп на 30 серпя

| 30.08.2017 | Гороскоп | Комментариев нет

 

ОВЕН (21 березня – 19 квітня)

Не плануйте нічого на сьогодні, нехай все відбувається спонтанно. У вас і без того розпланований тиждень.

 ТІЛЕЦЬ (20 квітня – 20 травня)

Надягніть щось з капюшоном. Пройдіться до свого улюбленого мосту. Станьте під ним і кричіть на всю горлянку. Це добре втамовує біль.

 БЛИЗНЮКИ (21 травня – 20 червня)

Не бажано починати ремонт сьогодні, це негативно вплине на стосунки з сусідами. Краще почніть його завтра.

 РАК (21 червня – 22 липня)

Чудовий день, щоб провести його в колі сім’ї. Ідея поїхати на природу сподобається всім. Тільки не варто збирати баули як в похід, тут головне відпочити.

 ЛЕВ (23 липня – 22 серпня)

Сміливим натурам зорі рекомендують почати процедури загартовування. Контрасного душу для початку достатньо.

 ДІВА (23 серпня – 22 вересня)

День сприятливий для відновлення втрачених взаємин. У вас є можливість все виправити.

ТЕРЕЗИ (23 вересня – 22 жовтня)

Все не просто так. Було б непогано придбати гумові чоботи – вони неодмінно знадобляться. Так ви цікаво урізноманітните свій стиль.

 СКОРПІОН (23 жовтня – 21 листопада)

Гарненько виспіться та наберіться сил. Останні дні літа будуть досить складним на роботі. Не зайвим буде й профілактичний перегляд кінофільму з успішною кар’єрною історією.

 СТРІЛЕЦЬ (22 листопада – 21 грудня)

Не так багато часу до кінця літа, не варто сидіти вдома. Просидіть час краще в автомобілі, їдучи на шашлик із друзями.

 КОЗЕРІГ (22 грудня – 20 січня)

Не забудьте порадувати увечері свою другу половинку. Спільне приготування їжі розпалює неабиякий апетит.

ВОДОЛІЙ (21 січня – 18 лютого)

Настав час для вашого “невигуляного” чарівного вбрання. Воно у вас не для краси у шафі, а для цікавих пригод.

РИБИ (19 лютого – 20 березня)

Термометр показує хороші причини не пролежати сьогодні весь день вдома, можливо це останній теплий день цього сезону. А то сидячи на одному місці можна впасти в депресію чи погладшати.

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