﻿ Гороскоп на 30 серпя | ТБ КАПРІ

ОВЕН (21 березня – 19 квітня)
Не плануйте нічого на сьогодні, нехай все відбувається спонтанно. У вас і без того розпланований тиждень.
ТІЛЕЦЬ (20 квітня – 20 травня)
Надягніть щось з капюшоном. Пройдіться до свого улюбленого мосту. Станьте під ним і кричіть на всю горлянку. Це добре втамовує біль.
БЛИЗНЮКИ (21 травня – 20 червня)
Не бажано починати ремонт сьогодні, це негативно вплине на стосунки з сусідами. Краще почніть його завтра.
РАК (21 червня – 22 липня)
Чудовий день, щоб провести його в колі сім’ї. Ідея поїхати на природу сподобається всім. Тільки не варто збирати баули як в похід, тут головне відпочити.
ЛЕВ (23 липня – 22 серпня)
Сміливим натурам зорі рекомендують почати процедури загартовування. Контрасного душу для початку достатньо.
ДІВА (23 серпня – 22 вересня)
День сприятливий для відновлення втрачених взаємин. У вас є можливість все виправити.
ТЕРЕЗИ (23 вересня – 22 жовтня)
Все не просто так. Було б непогано придбати гумові чоботи – вони неодмінно знадобляться. Так ви цікаво урізноманітните свій стиль.
СКОРПІОН (23 жовтня – 21 листопада)
Гарненько виспіться та наберіться сил. Останні дні літа будуть досить складним на роботі. Не зайвим буде й профілактичний перегляд кінофільму з успішною кар’єрною історією.
СТРІЛЕЦЬ (22 листопада – 21 грудня)
Не так багато часу до кінця літа, не варто сидіти вдома. Просидіть час краще в автомобілі, їдучи на шашлик із друзями.
КОЗЕРІГ (22 грудня – 20 січня)
Не забудьте порадувати увечері свою другу половинку. Спільне приготування їжі розпалює неабиякий апетит.
ВОДОЛІЙ (21 січня – 18 лютого)
Настав час для вашого “невигуляного” чарівного вбрання. Воно у вас не для краси у шафі, а для цікавих пригод.
РИБИ (19 лютого – 20 березня)
Термометр показує хороші причини не пролежати сьогодні весь день вдома, можливо це останній теплий день цього сезону. А то сидячи на одному місці можна впасти в депресію чи погладшати.
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