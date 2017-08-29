﻿ гороскоп на 29 серпня | ТБ КАПРІ

ОВЕН
Притримуйтеся здорового способу життя. Вживайте корисну їжу.
ТЕЛЕЦЬ
Не час для ініціативи. Сьогодні краще займатися поточними справами.
БЛИЗНЮКИ
Уникайте метушні. Фізичні вправи допоможуть заспокоїтися.
РАК
Можливі інтриги навколо вас. Спілкуйтеся з перевіреними людьми.
ЛЕВ
Домашні справи допоможуть зняти внутрішнє напруження.
ДІВА
Розмежуйте роботу і розваги. Витрачайте енергію на важливі справи.
ТЕРЕЗИ
Гарний час для навчання та нового досвіду. Не бійтеся нової роботи.
СКОРПІОН
Час для романтики. Любовні флюїди буквально кружлятимуть навколо вас.
СТРІЛЕЦЬ
Зірки радять сприймати будь-яку інформацію без зайвих емоцій.
КОЗЕРІГ
Налаштуйтеся на позитив. Це допоможе вам уникнути конфліктів.
ВОДОЛІЙ
Зараз краще дотримуватися режиму економії та не витрачати гроші дарма.
РИБИ
Гарний час для реалізації творчих задумів. Озвучте свої ідеї керівництву
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